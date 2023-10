Krievijas kravas kuģis "SVG Flot" aizvadītajā nedēļas nogalē atradies netālu no vietas, kur radusies noplūde Igauniju un Somiju savienojošajā dabasgāzes cauruļvadā "Balticconnector", liecina kuģu satiksmes vietnes "Marine Traffic" dati.

"Marine Traffic" noskaidroja, ka Krievijas kuģis no piektdienas vakara līdz svētdienas vakaram atradās netālu no gāzesvada, kurā naktī uz svētdienu tika atklāta spiediena krišanās, kas varētu būt saistīta ar noplūdi.

"SGV Flot" bija ceļā no Sanktpēterburgas uz Kēnigsbergu (Karaļaučiem), kur tā ierašanās paredzēta trešdien.

Norvēģijas seismologi svētdien plkst.1.20 fiksējuši iespējamu eksploziju netālu no "Balticconnector".

Norvēģijas pētnieku organizācija "Norsar" trešdien paziņoja, ka eksplozija ir pielīdzināma 100 kilogramu trotila izraisītam sprādzienam. Ekspertu vērtējumā seismiskā aktivitāte nav saistīta ar zemestrīci, bet to varētu izraisīt kuģa enkura saduršanās ar gāzesvadu.

Igaunijas Jūras spēku komandieris komodors Jiri Saska Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja, ka gāzesvadam nodarītie postījumi liecina par to, ka kaut kas cauruļvadā ietriecies no vienas puses.

Somijas gāzes pārvades tīklu operatorkompānija "Gasgrid Finland" trešdien pieļāva, ka "Balticconnector" būs iespējams saremontēt. Gāze no cauruļvada vairs nenoplūst un vides apdraudējums nepastāv, liecina "Gasgrid" sniegtā informācija.

"Balticconnector" starp Paldiskiem un Inko ir 77 kilometru garš. Ekspluatācijā to nodeva 2020.gada sākumā. Tā kā cauruļvads stiepjas cauri visam Somu līcim, intensīvā kuģu satiksme apgrūtina iespējamās noplūdes cēloņa izmeklēšanu, norādīja Somijas robežsardze.

"Balticconnector" slēgšana neietekmē gāzes piegādes patērētājiem Igaunijā, jo gāzi Igaunija joprojām var saņemt no Latvijas. Pirms slēgšanas gāze pa "Balticconnector" plūda no Somijas uz Igauniju. Lielākā daļa no Somijas saņemtās gāzes tika nogādāta Latvijā, kur Inčukalnā ir gāzes krātuve.