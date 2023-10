Gazas joslā sestdien no Ēģiptes caur Rafāhas robežas šķērsošanas punktu ievestas kopš Izraēlas un palestīniešu grupējuma "Hamās" kara sākuma pirmās humānās palīdzības kravas, no robežas ziņo starptautisko mediju korespondenti.

Kopumā Gazas joslā sestdien no Ēģiptes iebraukušas 20 kravas automašīnas, apliecināja korespondenti abās robežas pusēs.

Izraēla kopš 7.oktobra īsteno Gazas joslas totālu aplenkumu, apturot pārtikas, degvielas, medikamentu un ūdens piegādes, ar to raisot bažas par vēl vienas humānās katastrofas izraisīšanos.

Bija plānots, ka divi kravas auto ar medikamentiem un mediķu komandu no Ēģiptes Gazas joslā iebrauks jau naktī, ziņu aģentūrai DPA sacīja avots Ēģiptes drošības struktūrās.

Kravas lidmašīnas un smagās automašīnas jau vairākas dienas piegādā palīdzību Rafāhas Ēģiptes pusē, bet līdz šim nekas no šīs palīdzības Gazas joslā nebija nogādāts.

ASV un Izraēla runā par nākotni

ASV un Izraēla sākušas spriest par Gazas joslas nākotni, kāda tā varētu būt, ja no tās tiks izspiests radikālais palestīniešu grupējums "Hamās", atsaucoties uz avotiem, vēsta informācijas aģentūra "Bloomberg".

Turklāt tam būs nepieciešama uzticība no Izraēlas puses, bet jau šobrīd jaušams šādas uzticības deficīts, "Bloomberg" citē ekspertu.

Kā teikuši aģentūras sarunbiedri, debates ir sākuma stadijā un to rezultāts lielā mērā būs atkarīgs no Izraēlas sauszemes operācijas sekmēm.

Kā apgalvojuši "Bloomberg" un izdevuma "The Times of Israel" avoti, ASV un to sabiedrotie cenšas panākt sauszemes uzbrukuma atlikšanu, lai vairāk cilvēku varētu pamest Gazu un lai varētu turpināties sarunas par ķīlnieku, kuru vidū ir arī ārzemnieki, atbrīvošanu.