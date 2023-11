Ukrainas pretgaisa aizsardzība aizvadītajā naktī notriekusi 15 no 20 Krievijas raidītajiem trieciendroniem "Shahed", svētdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

20 droni "Shahed" palaisti no Krievijas Kurskas apgabala.

Krievijas spēki atspiesti Hersonas apgabalā

Ukrainas karaspēks Hersonas apgabalā atspiedis Krievijas karavīrus trīs līdz astoņus kilometrus no Dņepras kreisā krasta, tāpēc Krievijas mīnmetēju uguns vairs neapdraud apdzīvotās vietas labajā krastā, sestdien televīzijā paziņoja Ukrainas karaspēka operatīvās pavēlniecības "Dienvidi" preses sekretāre Natālija Humeņuka.

"Provizoriski attālums svārstās no trim līdz astoņiem kilometriem atkarībā no ģeogrāfijas un ainavas īpatnībām visā kreisajā krastā. Tagad viņu mīnmetēji nevar trāpīt labajā krastā, tāpēc mēs to uzskatām par zināmu sasniegumu," sacīja Humeņuka.