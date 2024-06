Apzinoties, ka valsts drošība ir eksistenciāls jautājums gan Latvijai, gan Baltijas valstīm un Eiropai kopumā, komercbankas ir gatavas plašāk finansēt militārās nozares uzņēmumus, kas attīsta un stiprina valsts aizsardzības spējas. Finanšu nozares asociācija (Asociācija) šobrīd ir sarunu procesā ar Aizsardzības ministriju par to, kā finansētāji varētu vēl plašāk un sekmīgāk iesaistīties un veicināt militārās industrijas ekosistēmas attīstību Latvijā.

Latvijas komercbankas jau šobrīd finansē virkni projektu militārajā un aizsardzības sektorā, jo kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, finanšu nozare ir atcēlusi agrāk vairāku desmitu gadu garumā pastāvojušos stingros ierobežojumus militāra rakstura projektu finansēšanai. Kā liecina statistika par banku piešķirto finansējumu, pērn valsts pārvaldes un aizsardzības projektiem finansējums pieauga par 15%. Tomēr redzam, ka šajā jomā ir liels potenciāls papildu finansēšanai, un šobrīd finanšu nozare sagaida, ka valsts un arī paši šīs jomas uzņēmumi no savas puses veicinātu šādu ilgtspējīgu un atbilstoši pārvaldītu projektu tapšanu un veicinātu vietējo komercbanku un arī citu finansētāju piesaisti militārā sektora finansēšanā.

Pēdējo divu gadu laikā bankas vairākkārt ir izmantojušas iespēju gūt padziļinātu ieskatu militārās nozares uzņēmumu iecerēs, ņemot vērā sadarbības memorandu, kas starp Aizsardzības ministriju un Asociāciju tika parakstīts 2021. gada vasarā. Šī vienošanās paredz, ka kredītiestādes, vērtējot pakalpojuma sniegšanu un finansējuma piešķiršanu militārās industrijas uzņēmumiem, var izmantot Aizsardzības ministrijas apliecinājumus par veiktajām komersantu pārbaudēm. Tā tiek mazināts birokrātiskais slogs, jo ministrija, saskaņā ar likumos sniegtajām pilnvarām, jau veic padziļinātu militārajā komercdarbībā iesaistīto personu pārbaudi, kā arī saņem drošības dienesta atzinumus, kas kredītiestādēm nodrošina papildus pārliecību par attiecīgo uzņēmumu uzticamību, tomēr šis memorands neizstāj nepieciešamību arī pašos uzņēmumos nodrošināt to riska profilam atbilstošu iekšējo kontroles sistēmu un labu uzņēmuma pārvaldi.

Tātad tagad ir būtiski paplašinātas militārās jomas finansējuma iespējas, tostarp tas attiecas arī finansējuma piesaisti no ALTUM, un, protams, komercbanku puses. Šobrīd nozare ir aktīvā dialogā ar aizsardzības sektoru arī par citu finanšu instrumentu piesaisti, kas veicinātu militārās industrijas attīstību.

Asociācija uzskata, ka investīcijas militārajā nozarē, tostarp, inovācijās drošības jomā, veicinās uzņēmējdarbību Latvijā. Virkne vietējo uzņēmumu jau ir kļuvuši par aizsardzības nozares partneriem un Latvijai ir iespēja kļūt par vienu no reģionāliem militārās rūpniecības centriem. Kā zināms, par plāniem strauji attīstīt militāro rūpniecību pēdējā laikā ir paziņojušas Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, kā arī NATO vadība. Tāpēc finanšu sektors ir ieinteresēts finansēt šo jomu Latvijā un sagaida no uzņēmējiem labi izstrādātus un atbilstoši pārvaldītus projektus militārajā rūpniecībā un ar to saistītās jomās.