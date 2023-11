Anderss Lindbeks piedzima 1803. gada 22. decembrī nabadzīgā ģimenē Zviedrijas rietumos, netālu no Gēteborgas, viņa vecāki bija zemnieki. Andersa bērnībā viņa ģimene ceļoja no pagasta uz pagastu, lūdzot žēlastības dāvanas. Neskatoties uz sūro dzīvi, Anderss iemācījās raiti lasīt un apkaimē iemantoja “mazā lasītāja” slavu, raksta zviedru ziņu portāls “Expressen”.

Šī draudze bija ļoti nabadzīga, ciemats zināmā mērā bija nošķirts no pārējās pasaules, tajā valdīja trūkums un māņticība. Tomēr Anderss Lindbeks bija harismātisks un centīgs mācītājs, kurš gribēja savu draudzi izvilkt no nabadzības dūksnāja. “Vismaz sākumā Lindbeks bija arī ļoti populārs mācītājs, bija dāsns. Trūcīgos viņš pabalstīja no saviem līdzekļiem, sagādāja viņiem pārtiku, drēbes un malku. Mācītājs bieži devās apciemot slimos un trūkumcietējus. Viņa mērķis bija izveidot dievbijīgu draudzi, kur visi strādā smagu darbu, bet visiem arī ir iespēja izglītoties,” intervijā “Expressen” stāsta zviedru psiholoģe un rakstniece Karolīna Eriksone, kura par Lindbeka dzīvesgājumu ir sarakstījusi grāmatu.