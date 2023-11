Nigēras militārā hunta paziņojusi, ka atceļ pirms astoņiem gadiem ieviesto likumu, kas paredzēja kriminālatbildību par migrantu transportēšanu caur valsti, ziņo raidsabiedrība BBC.

Ziņots, ka laika posmā no 2015. gadam līdz 2022. gadam Nigēra saņēmusi ar migrāciju saistītu atbalstu aptuveni 1,9 miljardus dolāru vērtībā. BBC norāda, ka pagaidām vēl neesot skaidrs, kā uz šo lēmumu reaģēs Eiropas Savienība (ES). Tas šobrīd tiek uzskatīts par milzīgu triecienu tās stratēģijai saistībā ar migrācijas plūsmām no Āfrikas.

Toreiz pret likumu iebilda tuksneša iedzīvotāji, kuru ekonomika bija atkarīga no migrantu pārvadāšanas.

Kā raksturo analītiķi, šāds solis varētu liecināt par to, ka militārā hunta cenšas apliecināt savu varu valstī, neskatoties uz starptautisko spiedienu, ar ko tā saskārusies jau kopš jūlija, kad valstī notika militārais apvērsums. Tāpat pašpasludinātā valdība izvērtējot savas attiecības ar bijušajiem Rietumu sabiedrotajiem, kuri apvērsumu līdz šim aktīvi nosodījuši. Kā arī šāds solis liecina par centieniem panākt atbalstu no vietējām kopienām, tostarp tām, kuras no migrācijas guva lielāko labumu.