Rami Amans ir palestīniešu miermīlīgais aktīvists no Gazas. Viņš ir bijis iesaistīts daudzās palestīniešu un Izraēlas miera iniciatīvās. 2010. gadā Amans nodibināja Gazas Jauniešu komiteju, kas ir daļa no arābu un izraēliešu organizācijas "Alliance for Middle East Peace" (Tuvo Austrumu Miera alianse). 2015. gadā viņš nodibināja tiešsaistes tērzētavu "Skype With Your Enemy" ("Skype" ar ienaidnieku), kurā simtiem izraēliešu un palestīniešu no Gazas joslas sazinājās savā starpā. 2020. gadā "Hamās" arestēja Rami Amanu par šīs tērzētavas organizēšanu. Aktīvistu spīdzināja. Pēc starptautiskas kampaņas, kurā piedalījās 70 sabiedriskās organizācijas, kā arī ANO pārstāvji, Amans tika notiesāts un nekavējoties atbrīvots no cietuma. Pirms diviem gadiem viņam izdevās no Gazas izbraukt uz Ēģipti.