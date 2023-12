Ukrainas karavīri netālu no Bahmutas, ceļa malā izrotājuši egli un nodēvējuši to par "valsts galveno Ziemassvētku egli", atsaucoties uz Ukrainas mediķa Romāna Docenta publicētajām fotogrāfijām platformā "Facebook", ziņo medijs "The New Voice of Ukraine".