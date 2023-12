Tomēr visi šie nopietnie un sarežģītie ieroči ir diezgan tālu no vidusmēra karavīra – piemēram, atsevišķā bataljona TRO. Salīdzinoši lētie FPV droni (no angļu valodas First Personal View - "pirmās personas skats") ir kļuvuši par brīnumieroci. Tie var būt parastie droni, no kuriem uz Krievijas militārpersonu galvām tiek nomesta mājās gatavota un pārveidota standarta munīcija, vai arī draudīgie droni-kamikadzes, kas sadedzina visu aprīkojumu – no tankiem līdz nepretencioziem "klaipiem" (UAZ-3303) – līdz 10 kilometru dziļumā no frontes līnijas, abās pusēs visos virzienos.