Seši veidi

Kā pirmo veidu padomniece min bērnu nometnes. Tās tiekot raksturotas kā "veselības nometnes": "Uz vislielāko nometni Krievija bērnus aizveda, lai it kā uzlabotu viņu veselību, bet acīmredzot nebija plānojusi šos bērnus jebkad atgriezt no nometnēm." Dažos gadījumos Krievijas varas iestādes vienu no ukraiņu daudzbērnu ģimenes bērniem paņēmušas kā nodokli. Herasimčuka norāda, ka okupanti teikuši: "Vienam no jūsu bērniem pilnīgi noteikti ir jābrauc uz nometni." Tāpat izskanējuši arī draudi: "Mēs atņemsim jums tiesības uz visiem četriem jūsu bērniem, un jūs nekad viņus vairs neredzēsiet."