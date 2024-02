46 gadus vecā konservatīvā Novāka televīzijas uzrunā sestdien paziņoja, ka atkāpjas no valsts prezidenta amata, kurā atradās kopš 2022. gada.

Viņa lēmumu par atkāpšanos paziņoja vairāk nekā nedēļu pēc tam, kad sabiedrībā pieauga saniknojums par to, ka 2023. gadā Novāka ir apžēloja bijušo valsts bērnu nama direktora vietnieku. Vīrietim 2018. gadā tika piespriests vairāk nekā trīs gadu ilgs cietumsods pa to, ka viņš palīdzēja slēpt bērnu nama direktora pastrādātos seksuālos noziegumus pret bērniem. Bērnu nama direktors tika notiesāts uz astoņiem gadiem cietumā par vismaz desmit bērnu izmantošanu laikā no 2004. līdz 2016. gadam.