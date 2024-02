Nepālas varasiestādes oficiāli paziņojušas, ka Krievijas pusē cīnās aptuveni 200 pilsoņu, no kuriem vismaz 13 ir gājuši bojā frontē. Tajā pašā laikā tiek ziņots, ka aptuveni 100 cilvēki ir pazuduši bez vēsts un vēl četri atrodas Ukrainas gūstā.

Tīmekļa izdevums "Mediazona" salīdzinājis CNN ziņoto ar Krievijas Federālā drošības dienesta Robežsardzes datiem, un secinājis, ka Krievijā no Nepālas iebraukušo tūristu skaits ir strauji pieaudzis, taču ne tik ļoti, kā apgalvo CNN avoti.

Saskaņā ar Robežsardzes datiem 2022. gadā Krievijā iebrauca 72 tūristi no Nepālas, bet 2023. gadā - 1039 tūristi. Lielākā daļa no viņiem ieradās 2023. gada ceturtajā ceturksnī.

Ukraiņi notriekuši 14 no 17 krievu lidrobotiem un vienu vadāmo raķeti

Ukraiņu karavīri notriekuši 14 no 17 lidrobotiem "Shahed" un vadāmo aviācijas raķeti H-59, ko Krievija naktī uz pirmdienu raidīja uz Ukrainu, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Lidroboti tika palaisti no Krievijas Krasnodaras novada, bet raķete H-59 tika izšauta no okupētās Ukrainas Zaporižjas apgabala teritorijas. Savukārt no Krievijas Belgorodas apgabala pret Ukrainu tika izšautas raķetes S-300.