Latvija tā dēvētās dronu koalīcijas attīstībai gada laikā atvēlēs vismaz desmit miljonus eiro, informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

AM norāda, ka trešdien Ukrainas atbalsta Ramšteinas formāta dalībvalstis pievienojās Latvijas vadītajai dronu koalīcijai Ukrainas atbalstam.

Kā pauž ministrs, AM ir saņēmusi informāciju par Ukrainai nepieciešamajiem droniem un uzsākusi sarunas ar vietējiem ražotājiem par to spēju piegādāt Ukrainas vajadzībām atbilstošus dronus un to daļas.