Kā atminas ukrainiete Olena Razvadovska, kādos Ziemassvētkos viņa devusies uz katoļu baznīcu. Tur mācītājs klātesošajiem bērniem teicis: "Tagad laiks izteikt Dievam jūsu vēlēšanās jaunajā gadā." Viņa spilgti atminas kādu ukraiņu puisēnu, kurš kā savu vēlēšanos lūdzis [Krievijas diktatora Vladimira] Putina nāvi. "Lai Putins nomirtu," viņš mācītājam noteicis. Smiedamās Razvadovska portālam "Delfi" skaidro, ka šie vārdi izteikti baznīcā, tomēr izklausījušies ļoti dabīgi. Viņa stāsta, ka mācītājs atbildējis: "Ā, jā, Dievs ir zinošs, ļauj viņam darīt to, kas jādara." Šādas vēlēšanās nu jau kļuvušas par normu karā skarto bērnu vidū.

Razvadovska ir aktīviste, kas gadu pēc Krimas aneksijas pameta līdzšinējo darbu un pievērsās cīņai par ukraiņu bērnu tiesībām. 2019. gadā viņa kļuva par līdzdibinātāju fondam "Voices of Children", kas ikdienā koncentrējas uz to bērnu aizsardzību, kuriem nācies piedzīvot nu jau gandrīz divus gadus ilgušo karu. Raidsabiedrība BBC Razvadovsku arī iekļāvusi savā "100 Women of 2023" sarakstā, kurā izceltas sievietes, kas ar savu aktīvismu aizvadītajā gadā radījušas pozitīvas pārmaiņas dažādās jomās visā pasaulē.