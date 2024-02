Izraēlas militārais izlūkdienests šonedēļ esot izplatījis Izraēlas līderiem dokumentu, kurā brīdināts, ka pat tad, ja Izraēlas Aizsardzības spēkiem (IDF) izdosies likvidēt "Hamās" kā organizētu militāru spēku Gazā, tas izdzīvos kā "teroristu un partizānu grupējums", atsaucoties uz televīzijas kanāla "Channel 12" ceturtdienas ziņojumu, vēsta medijs "The Times of Israel".

"Channel 12" pētnieciskā žurnāliste Ilana Dajana ziņojusi, ka Izraēlas amatpersonas ar dokumentu iepazīstinātas pirmdien. Pagājušās nedēļas nogalē to apsprieduši IDF augstākie virsnieki, Nacionālās drošības padomes locekļi un drošības dienesta "Shin Bet" pārstāvji.

Dokuments ir brīdinājums no militārās izlūkošanas darbiniekiem, kuri veic šādus novērtējumus, norādīja žurnāliste, akcentējot dokumentā teikto, ka ""Hamās" pārdzīvos šo militāro operāciju kā teroristu un partizānu grupējums". "Vismaz šajā ziņā absolūtas uzvaras nebūs," secinājusi žurnāliste. Premjerministrs Benjamins Netanjahu jau kopš militārās operācijas sākuma uzsver, ka Izraēla neapstāsies līdz "Hamās" netiks pilnībā likvidēts.

Decembrī publiskotā aptauja, kas veikta nedēļu ilgā pamiera laikā novembra beigās, liecinājusi, ka 57% no Gazā dzīvojošajiem respondentiem uzskatīja, ka "Hamās" 7. oktobra asiņainais uzbrukums Izraēlai bijis pamatots, savukārt 42% aptaujāto kopumā atbalsta teroristu grupējumu, norāda "The Times of Israel".