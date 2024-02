ASV prezidents Džo Baidens piektdien apsūdzēja Krievijas līderi Vladimiru Putinu par Kremļa ievērojamākā kritiķa Alekseja Navaļnija nāvi cietumā.

Jūlija Navaļnija: Putins un viņa aprindas atbildēs

Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa aprindas tiks saukti pie atbildības par to, ko viņi nodarījuši Krievijai, manai ģimenei un manam vīram, Minhenes drošības konferencē piektdien paziņoja mirušā Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija sieva Jūlija Navaļnija.

"Es nezinu, vai ticēt šausmīgajām ziņām, ko mēs Krievijā saņemam tikai no valdības avotiem. Jo jau gadiem ilgi, un jūs visi to zināt, mēs nevaram ticēt Putinam un Putina valdībai. Viņi vienmēr melo," sacīja Navaļnija. "Bet, ja tā ir taisnība, es gribu, lai Putins, visa viņa svīta, Putina draugi, viņa valdība zina, ka viņi tiks saukti pie atbildības par to, ko viņi ir izdarījuši ar mūsu valsti, manu ģimeni un manu vīru. Un šī diena pienāks ļoti drīz."