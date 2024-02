"Viņi to cenšas izpildīt jau divus gadus: iziet Doneckas un Luhanskas apgabalu administratīvajās robežās un noturēt to, kas viņiem ir. 2022. un 2023. gadā viņi to nespēja izdarīt. Arī 2024. viņi to nevarēs izdarīt," tā Budanovs.