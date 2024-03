Kā informēja ECT, prasības iesniedzējs pašlaik atrodas Gvantanamo līča cietumā un Saūda Arābijas pilsonim draud nāvessods apsūdzībās par, piemēram, ASV Jūras spēku kuģa "Cole" spridzināšanu 2000. gadā Jemenā. ASV varasiestādes Naširi uzskata par vienu no augstākā ranga teroristu grupējuma "Al Qaeda" locekļiem. Viņš tiek saistīts ar 1998. gada spridzināšanām ASV vēstniecībās vairākās Austrumāfrikas valstīs un uzbrukumu Francijas tankkuģim Adenas līcī 2002. gadā.

Pēc 2001. gada 11. septembra teroraktiem ASV CIP izveidoja programmu teroristu aizturēšanai un nopratināšanai ārvalstīs. Naširi tika aizturēts Dubaijā 2002. gada oktobrī un no Apvienotajiem Arābu Emirātiem noturēts CIP slepenajās aizturēšanas vietās Polijā un Rumānijā līdz 2006. gada septembrī tika pārvests uz militāro cietumu Gvantanamo līcī. Šādi fakti apstiprināti iepriekšējās tiesvedībās, kur ECT izskatīja Naširi prasības pret Poliju un Rumāniju.

Jaunākajā prasībā Naširi apgalvo, ka no 2005. gada oktobra līdz 2006. gada martam ticis turēts arī Lietuvā.

Pirmā informācija par iespējama slepena CIP cietuma atrašanos Viļņas pievārtē ASV presē parādījās 2009. gadā, bet jaunas diskusijas izraisīja ASV Senāta 2014. gada decembrī publiskotais ziņojums par CIP slepenajiem aizturēšanas centriem. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka viens no šiem centriem, kas ziņojumā dēvēts par "violeto centru", no 2005. līdz 2006. gadam atradies Antaviļos, netālu no Viļņas.