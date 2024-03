Šveices ebreju kopienu federācijas (SIG) un organizācijas "Foundation against Racism and Antisemitism" (GRA) veiktajā pētījumā atklājies, ka 2023. gadā notikušu antisemītisku incidentu skaits sasniedzis 155 gadījumus, no kuriem lielākā daļa – 114 – notikusi pēc 7. oktobra. Savukārt 2022. gadā fiksēti vien 57 gadījumi.