To, ka bērns nekad savā dzīvē nesastaps varmāku, vecāki nodrošināt nevar. Bet vai ir iespējams mazināt risku, ka bērns, saskaroties ar potenciālo varmāku, kļūs par upuri? Kā palīdzēt jau no mazotnes iemācīties robežas un spēju par sevi pastāvēt? Par to podkāstā "Laimes laboratorija" runājam ar psihoterapeitu Andri Veselovski.