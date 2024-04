Aptuveni stundu ilgs brauciens no Rīgas, pagrieziens no Jūrmalas apvedceļa uz Pavasariem, un jau pēc brīža mēs esam meža masīvā, kuru nosacīti no vienas puses norobežo Lielupe, no citām – Ventspils un Liepājas šosejas. Šajā mežā 1. novembrī pazuda Anna Jansone, turpat uz meža ceļa likumsargi nākamajā dienā atrada Annas iznomāto auto, kurā gulēja mirusi viņas meita Luīze. Anna vēl arvien nav atrasta, un viņas vīrs Juris joprojām vairākas reizes nedēļā dodas mežā meklēt savu sievu. Cik reižu jau šeit ir bijis, Juris nemaz precīzi nezina, noteikti vairāk nekā 50. "Es vienkārši gribu noskaidrot, vai viņa te ir vai nav," vienkārši un lakoniski portālam "Delfi" saka Juris.