Teju gadu ilgusī ziepju opera tuvojas noslēgumam - slavenākais Anglijas futbola klubs Mančestras "United" tomēr netiks pārdots pilnībā. Par ievērojamu summu jaunās rokās nonāks tikai ceturtā daļa no kluba, turklāt, būdams neapmierināts ar esošo īpašnieku mantkārību, sarunas par 100% iegādi atteicies turpināt turīgais Kataras baņķieris, šeihs Džasims bin Hamads al Tani.

Pašreizējo īpašnieku Gleizeru uzkrautais parāds un nevēlēšanās attīstīt un atjaunot kluba infrastruktūru jau gadiem raisījis dusmas Mančestras "United" fanos. Piemēram, "Old Trafford" stadions Anglijā jau kļuvis slavens ar to, ka tajā tek jumts, kamēr kluba treniņbāze tiek salīdzināta ar otrās līgas "Championship" līmeni. Pirms mačiem regulāri pilsētas ielās ir protesta gājieni, turklāt 2021. gada maijā pat bija jāpārceļ Mančestras "United" un "Liverpool" mačs, jo komandas fani ieņēma "Old Trafford" laukumu.