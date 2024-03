Pēc Jevgeņija Prigožina nāves bēdīgi slavenā privātā militārā kompānija (PMK) "Vagner" būtībā izjuka. Tomēr "zārks jau nevar palikt tukšs" – to ieņēma daudzi militārie formējumi, kuru šodien Krievijā ir desmitiem, ja ne simtiem. Formāli tie neiekļaujas Krievijas armijā, taču, kā liecina žurnālistu izmeklēšana, lielākie no tiem, piemēram, BARS un "Redut", ir saistīti ar Krievijas Aizsardzības ministriju. Šiem formējumiem ir arī savi kuratori un sponsori no Krievijas politiskās elites vai biznesa aprindām. Nozares eksperti publikācijā stāsta, kā šī sistēma darbojas, kāpēc Kremlim ir vajadzīgas tā kontrolē esošās PMK un cik ļoti Krievijas algotņi ir gatavi kaujai.