Pirmdien Rīgā sākās Krievijas pilsoņu parakstu vākšana par vienīgā potenciālā Vladimira Putina sāncenša izvirzīšanu Krievijas prezidenta vēlēšanām. Kara kritiķis Boriss Nadeždins ir liberāls politiķis ar ilggadēju pieredzi. Tie, kuri gatavi parakstīties par Nadeždinu kā prezidenta amata kandidātu, Krievijas pilsētās stājas rindās. Maskavā un Sanktpēterburgā paraksti jau ir savākti. Lai Krievijas Federācijas Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) reģistrētu viņu kā prezidenta amata kandidātu, līdz 31. janvārim vismaz pusē Krievijas reģionu jāsavāc 100 tūkstoši parakstu. 22. janvāra vakarā bija jau savākti 94 909 paraksti. Nekad agrāk Krievijas iedzīvotāji nav stājušies rindās, lai prezidenta vēlēšanās atbalstītu opozīcijas kandidātu.

Vēlos izvilkt Krieviju no tā kakta, kurā Putins to ir iedzinis. No autoritārisma, militarizācijas, pasaules izolācijas. Krievija taču ir nonākusi īstā izolācijā. Nekādu normālu attiecību ar Eiropas valstīm vai ar pasaules lielākajām valstīm taču Krievijai tagad nav. Putins mēģina veidot kaut kādas attiecības ar Ķīnu, ar citām valstīm, kas nav G-7. Pieteicos prezidenta vēlēšanām, lai Krievija kļūtu brīva, mierīga valsts. Gribas, lai mani daudzie bērni un mazbērni dzīvotu mierīgā, brīvā zemē un varētu, piemēram, brīvi atbraukt uz Rīgu.