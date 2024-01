Latvijā ārstējušies jau 200 ukraiņu karavīri. Andrijs ir viens no viņiem. Pēc ievainojuma gūšanas viņš pārvests aizvien tālāk no frontes līnijas. "Lielākā daļa operāciju man notika jau pilnīgi otrā Ukrainas pusē, jau tuvāk pie ES robežas. Tur manu stāvokli stabilizēja un, teiksim tā, nosūtīja atvaļinājumā. Rētas sadziedēja, bet palika vēl diezgan nopietni iekšējie savainojumi – pārrauti nervi, muskuļu audi. Man ir artilērijas ievainojums no mīnas fragmentiem. Man bija un vēl ir palikuši plaša spektra savainojumi. Kamēr mans stāvoklis Ukrainā bija stabilizēts, vajadzēja tālāk ārstēt katru posmu atsevišķi – sejas kaulus, plecu, nervus. Pamazām, kā izjauktu puzli, to vajadzēja likt kopā ilgi un pakāpeniski," viņš stāsta.