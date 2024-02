Alekseja Navaļnija nāve bija negaidīts, bet paredzams notikums. Viņš bija vienīgais kreisi liberālais politiķis, kurš bija plaši pazīstams visā krievu sabiedrībā. Visas citas krievu opozīcijas personības ne tuvu nav tik populāras kā viņš. Neviens cits bez Navaļnija neuzrunāja visu valsti un nebija iemantojis tādu cieņu.

Viņš nāca no zemākās vidusšķiras, vienlaikus no bijušās padomju tehniskās inteliģences un padomju armijas. Tā ir plaša Krievijas sabiedrības daļa, kuru pilnībā pametuši likteņa varā gan pie varas esošie, gan opozīcija. Viņa tēvs bija pretgaisa aizsardzības virsnieks, bet māte strādāja padomju elektronikas nozarē. Pēc PSRS sabrukuma viņi uzsāka nelielu biznesu – nodibināja klūgu grozu pīšanas darbnīcu. Šāds liktenis ir tipisks daudziem no šīs vides nākušajiem krieviem.