'Nākamais, lūdzu!' Gatavojies Eiropas Parlamenta vēlēšanām kopā ar 'Delfi'

Raidījumu ciklu sāksim ar politiķu diskusijām augstskolās. 4. aprīlī plkst. 13 diskusija notiks biznesa augstskolā "Turība", bet 16. aprīlī plkst. 14.30 – Latvijas Universitātē.



Maijā "Delfi" studijā veltīsim pa raidījumam katrai partijai, kam SKDS aptaujas aprīlī paredz atbalstu virs 2%, sākot ar tām, kurām reitings ir zemāks. Partiju intervijās aicināsim trīs pārstāvjus no konkrētās partijas – EP vēlēšanu saraksta līderi, politiskā spēka vadītāju vai valdes pārstāvi un vienu no EP deputāta amata kandidātiem pēc pašas partijas brīvas izvēles.



Intervijās iztaujāsim politiķus par EP lēmumiem, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi, apspriedīsim konkrētus padarītos un neīstenotos darbus un idejas, ko politiķi sola īstenot, darbojoties nākamajā EP sasaukumā. Apspriedīsim ES nākotni un dažādus vēlētājiem svarīgus jautājumus.



4. un 6. jūnijā uz debatēm aicināsim partiju EP vēlēšanu sarakstu līderus. Arī uz šīm debatēm gaidīsim visas partijas, kam SKDS aprīļa reitingā prognozēts atbalsts virs 2%, bet kandidātus dalīsim divās daļās atbilstoši CVK izlozētajiem kārtas numuriem, lai studijā vienlaikus neatrastos vairāk par pieciem kandidātiem, tādējādi saglabājot diskusijas kvalitāti.



Visas partiju intervijas un debates notiks tiešraidē, bet vēlāk publicēsim raidījuma pilno ierakstu un redakcionāli izvēlētus zīmīgākos fragmentus.



Ja kāds no "Delfi TV" aicinātajiem sarakstu pārstāvjiem raidījumā nevarēs piedalīties pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, to liegs veselības stāvoklis, partijai būs iespēja deleģēt viņa vietā citu pārstāvi.