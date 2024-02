Vai piedalīsieties 8. jūnijā gaidāmajās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās? Jau tagad šāds jautājums izskan gana bieži, un ir skaidrs, ka līdz vēlēšanu dienai tas tiks atkārtots aizvien biežāk. Pirms pieciem gadiem notikušajās EP vēlēšanās piedalījās vien trešdaļa balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju. Jā, salīdzinot ar 2014. gada vēlēšanām, arī Latvijā, tāpat kā visā Eiropā kopumā, aktivitāte pieauga, taču tā vienalga bija zema.

Cilvēki, kurus mēs ievēlēsim, lems par Eiropas likumiem, sākot ar Eiropas Savienības budžetu un atbalstu Ukrainai un beidzot ar tik ikdienišķām lietām kā nekavējoties izpildīti pārskaitījumi no konta vienā bankā uz citu banku. Jau gandrīz 20 gadus Latvija ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un aptuveni 80% likumu tiek pieņemti, balstoties uz ES lēmumiem. Piedaloties vēlēšanās, mēs izvēlamies, kas būs cilvēki, kuri pieņems Eiropas likumus.

Un šeit atgriežamies pie vēlētāju aktivitātes – ja izvēlamies neaiziet uz vēlēšanām, tad tomēr ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka no Latvijas jebkurā gadījumā tiks ievēlēti deviņi deputāti.

Lai dalību vēlēšanās padarītu ērtāku, šīs EP vēlēšanas būs pirmās, kurās bez reģistrācijas būs iespējams balsot jebkurā iecirknī. Kopš pirmajām EP vēlēšanām Latvijā vienmēr bijis tā, ka iedzīvotāji neilgi pirms to norises saņēma informāciju par to, kurā iecirknī ir jāierodas, lai nobalsotu. Protams, ja vēlētājs laikus saprata, ka viņam piešķirtajā iecirknī konkrētajā laikā to nebūs iespējams izdarīt (piesaiste notika, vadoties pēc vēlētāja deklarētās dzīvesvietas), varēja rakstīt iesniegumu ar lūgumu iecirkni mainīt, taču tas jebkurā gadījumā plānošanu padarīja sarežģītāku – vēlētājam bija jāzina, kur viņš atradīsies vēlēšanu dienā.