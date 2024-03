Par "Progresīvajiem" balsotu 5,7%, par "Latvijas pirmajā vietā" (LPV) - 5,1%, par "Stabilitātei!" - 4,1%, par "Latvijas attīstībai" (LA) - 4%, bet par "Apvienoto sarakstu" (AS) - 3,8%.

NA popularitāte aug, JV – samazinās

Pārējiem bez izmaiņām

Salīdzinot marta sākumā un vidū veikto aptauju datus, minimāls atbalsta pieaugums mēneša laikā vērojams "Progresīvajiem" – tas audzis par 0,1 procentpunktu. LPV atbalsts sarucis par 0,2 procentpunktiem, atbalsts "Stabilitātei!" bijis nemainīgs, atbalsts LA samazinājies par 1,4 procentpunktiem, bet AS atbalsts audzis par 0,2 procentpunktiem.

EP iekļūtu 8 partijas

EP vēlēšanas notiks šā gada 8. jūnijā. Parlamentā no Latvijas tiks ievēlēti deviņi deputāti. Ņemot vērā partiju popularitāti to balsstiesīgo vidū, kas aptaujas brīdī bija izlēmuši, par ko balsot, un ņemot vērā pilsoņu gatavību piedalīties EP vēlēšanās, secināms, ka 5% barjeru marta vidū pārvarētu astoņas partijas – NA, JV, "Saskaņa", "Progresīvie", LPV, LA, "Stabilitātei!" un AS.