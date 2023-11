Jo vairāk atšķaidītas zāles, jo stiprāka to iedarbība? Tas ir viens no homeopātijas pamatprincipiem, un šīs prakses "tēvs" Zāmuels Hānemanis rekomendēja preparātu atšķaidīt tik ļoti, ka tajā vairs nepaliktu pat viena molekula aktīvās vielas. Taču ūdens "atceroties", ka tā tur bijusi. Kāpēc pirms vairāk nekā 200 gadiem iedibinātā alternatīvā medicīna homeopātija mūsdienās aizvien ir tik populāra, kaut zinātniski pierādītu mehānismu tās darbībai faktiski nav? Un vai ir kas tāds, ko klasiskā medicīna varētu pamācīties no homeopātiem? Par to spriežam "Zinātne vai muļķības" jaunajā epizodē, viesos aicinot sertificētu farmaceiti un medicīnas instruktori.