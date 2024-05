Interneta lietotāji pēdējās nedēļās tiek mānīti ar jaunu krāpniecisku reklāmu, kas izmanto "Ryanair" vadītāja Maikla Olīrija izveidotu mākslīgo attēlu un ģenerētu balsi, lai reklamētu fiktīvu finanšu platformu "Ryan Chain", secinājuši faktu pārbaudītāji no izdevuma "The Journal".

Reklāma attēlo lidsabiedrības šefu, kā it kā daļu no izdomāta "RTE News" sižeta, un, spiežot uz reklāmas saiti, lietotāji tiek novirzīti uz viltus ziņu vietni. Šī vietne apgalvo, ka projektā jau esot pieteikušies 100 000 iedzīvotāju un no dalībnieka prasa vismaz 350 eiro lielu sākotnējo ieguldījumu. Vietne tika reģistrēta pagājušajā gadā un tās īpašnieks ir anonimizēts, norādot adresi Reikjavīkā, Islandē, secinājuši pētnieki.