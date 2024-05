Šī gada 22. martā Maskavas koncertzālē "Crocus City Hall" notikušais terorakts ir kalpojis kā informācijas manipulācijas un maldināšanas līdzeklis Krievijas politiskās un informatīvās dienaskārtības virzībai. Uzreiz pēc notikušā Krievijas amatpersonas un tiesībsargājošo institūciju pārstāvji nāca klajā ar paziņojumiem par Ukrainas saistību ar teroraktu, savukārt pēcāk veiktā Krievijas izmeklēšana deva "skaidras norādes" par ASV līdzdalību. Turklāt, kā ierasts, informācijas manipulācijas aktivitātes, kas ir viens no Krievijas biežāk pielietotajiem instrumentiem, tika piedēvētas kolektīvajiem Rietumiem. Izvērstās informācijas manipulācijas aktivitātes ir kalpojušas Krievijai raksturīgo vēstījumu uzturēšanai par kolektīvajiem Rietumiem kā ārējo ienaidnieku, kura mērķis ir sagraut Krieviju.

Vainīgs! Pat ja nav pierādīts

Jau pirmajās stundās pēc terorakta Kremļa naratīvā kā primārais vaininieks tika minēta Ukraina, atsevišķi uzsverot arī Volodimira Zelenska un viņa administrācijas iesaisti. Šī informācija tika pasniegta gandrīz kā pašsaprotami fakti, bez nepieciešamības to pārbaudīt vai pierādīt.

Krievijas naratīvs par Ukrainu kā uzbrukumu pasūtītāju tika pastiprināts ar selektīvu "pierādījumu" izlasi. Tika izplatīti apgalvojumi par it kā izveidotām islāmistu vienībām Ukrainas izlūkdienestos, kā arī video ar aizturēto atzīšanos, kuros tiek apstiprināts Ukrainas "pasūtījums" , – tas līdzās viņu telefonos atrastajiem attēliem ar Ukrainas karogu kalpoja kā apliecinājums Krievijas sākotnēji izteiktajām tēzēm.

Viens no šādu apgalvojumu un izmeklēšanas rezultātu mērķiem ir attīstīt un uzturēt Ukrainas apdraudējuma Krievijai ideju. Aprīļa sākumā Krievijas Aizsardzības ministrijas izplatītais paziņojums liecina par to, ka kopš terorakta vairāk nekā 16 tūkstoši karavīru pieteikušies armijā, šo aktivitāti saistot ar vēlmi aizstāvēt Krieviju Ukrainā un atriebt teroraktu "Crocus City Hall". Līdz ar to "Ukrainas režīma" vainošana teroraktā ir paredzēta iekšējai sabiedrības mobilizācijai ofensīvā pret Ukrainu kā Krievijas ienaidnieku un teroristisku valsti, novirzot kritiku tai sabiedrības daļai, kurai varētu rasties kārdinājums notikušajā vainot pašas Krievijas drošības institūcijas.