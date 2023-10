Lai arī profils izveidots visnotaļ ticams, tajā redzami vien daži ieraksti. Pirmajā tiek apgalvots, ka šis esot oficiālais Kozlovska konts, bet otrajā un trešajā gan latviski, gan angliski tiek vēstīts par Ulmaņa it kā nāvi.

Jāatzīmē, ka konts izveidots jau 2023. gada maijā, bet pirmais ieraksts parādījies vien 19. septembrī. Tiesa, noprotams, ka agrāk kontam bijis cits nosaukums, jo tas pamanījies savākt vairāk nekā 800 sekotājus, tostarp no mediju vides.

Šī ir ierasta prakse, kas tik izmantota, lai radītu viltus ziņas. Proti, kādai "X" vai "Facebook" lapai tiek vākti sekotāji, izmantojot ierastās metodes, bet brīdī, kad nepieciešams to izmantot ļaunprātīgi, tiek izdzēsts iepriekšējais saturs un nomainīta lapas identitāte, bet lasītāji par to neuzzina. Jāatzīmē, ka "Facebook" šāda krāpšana gan ir krietni grūtāka, jo dažādām lapām ir iespējams redzēt to agrākos nosaukumus, taču "X" šādu iespēju nepiedāvā.