Krievvalodīgā "žurnālista" Alekseja Stefanova "Telegram" kanālā publicēts video, kurā redzams kā Doma laukumā Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki iesaistījušies diskusijā ar vīrieti, kurš tērpies Ziemassvsētku vecīša tērpā. No Stefanova rakstītā noprotams, ka notikums ir nesens, taču "Delfi" pārliecinājās, ka video uzņemts 2020. gadā.

Sākotnēji aplūkojot video, uzmanību piesaista tas, ka viena no RPP amatpersonām uz sejas valkā aizsargmasku, kā arī apkārtējā vide ir krietni tukšāka gan no sniega, gan no tirgotājiem, salīdzinot ar šo gadu.