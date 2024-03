"'Viena no lielākajām barjerām, kas attur cilvēkus no ieguldīšanas, ir nedrošības sajūta un bailes pazaudēt visus finansiālos līdzekļus. Šis aizspriedums rodas no koncentrēšanās uz sliktāko iespējamo scenāriju, potenciālajiem riskiem un no neziņas, kā sevi pasargāt no tiem. Lai mazinātu šo barjeru un iedrošinātu aktīvāk domāt par kapitāla vairošanu, kopā ar ekspertiem diskusijā runāsim par riskiem un to mazināšanas iespējām, ieguldot katrā aktīvu klasē,” stāsta Jūlija Bistrova, investīciju uzņēmuma Alphinox partnere un Finanšu izglītības biedrības valdes locekle.