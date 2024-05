2024. gada 15. maijā plkst. 10:00 notiks trešā starptautiskā konference "Kodolenerģija Latvijai". Konferences mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par kodolenerģijas lomu Latvijas klimata mērķu sasniegšanā un enerģētiskās neatkarības stiprināšanā. Kodolenerģija ir būtiska zema oglekļa alternatīva fosilajam kurināmajam. Kodolenerģija veido gandrīz 26 % no Eiropas Savienībā kopā saražotās elektroenerģijas un nodrošina aptuveni pusi no zema oglekļa satura elektroenerģijas.

Konferencē uzstāsies pasaules līmeņa enerģētikas un kodolenerģijas eksperti no Latvijas un ārvalstīm.

Kāda ir pieredze Francijai – Eiropas Savienības valstij, kurā ir izvietotas 56 kodolspēkstacijas un kura procentuāli visvairāk – 70% elektroenerģijas iegūst no kodolenerģijas? Kā Francija paredz sasniegt klimata neitralitāti? Par to konferencē stāstīs kodolenerģijas padomnieks Francijas vēstniecībās Lielbritānijā, Somijā un Baltijas valstīs Nikolass Deviktors , kurš ir nodarbojies ar kodolenerģētikas risku pārvaldību un drošības pētījumiem, piedaloties eksperimentālu reaktoru izstrādē.

Kodolenerģija ir viena no drošākajām tehnoloģijām, kuras iespējas sabiedrība nenovērtē, bet riskus pārvērtē. Lai sabiedrībai, lemjot par kodolenerģijas ieviešanu, nebūtu jāuztraucas par riskiem un drošību, kodolspēkstaciju būvniecībai un ekspluatācijai ir jāatbilst augstākajiem standartiem un jānodrošina visu risku samazināšana līdz minimumam. Kā darīt ar inovatīviem paņēmieniem, konferencē stāstīs Northcourt direktore Zemfira Nota (Apvienotā Karaliste), kurai ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze kodoltehnoloģiju apdrošināšanā.

Konferencē aicinām piedalīties dalībniekus no valsts un pašvaldību institūcijām, enerģijas ražošanas un sadales uzņēmumiem, studentus un skolēnus, kā arī visus, kam interesē enerģijas ražošana, kas ir videi draudzīga, prasa maz dabas resursu, aizņem mazas dabas teritorijas un praktiski nerada izmešus. Konference dalībniekiem būs pieejama gan tiešsaistē, gan klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēkas konferenču zālē Paula Valdena ielā 5, Rīgā. Konference notiks ar sinhrono tulkojumu latviešu un angļu valodā, tajā var reģistrēties bez maksas konferences mājaslapā: https://nuclear.lv/ .

Konference norisināsies ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta "Tehnoloģiju zināšanas Latvijas nākotnei" ietvaros (līguma numurs: 2024.LV/NVOF/MIC/033/33). Konferenci organizē un par saturu atbild nevalstiskā organizācija "Attīstības un inovāciju mācību centrs". Konferenci atbalsta Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, SIA "Fazer Latvija", bezpeļņas organizācija "Generation Atomic", starptautiskā organizācija "World Nuclear Association", starptautiskā kustība "Stand Up for Nuclear" un SIA "Odo".