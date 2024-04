Pasaules uzmanība nedēļas nogalē bija pievērsta Irānas uzbrukumam Izraēlai. Kādi ir tā cēloņi un sekas, un kas zināms par diplomātiskajām aizkulisēm – centieniem atrunāt Izraēlu no strauja atbildes trieciena, kā arī – vai Irānas uzbrukums Izraēlai pāraugs plašākā reģionālā konfliktā, un kā ietekmēs Krievijas karu Ukrainā, par to otrdien, 16. aprīlī žurnālists Andris Auzāns izjautāja Latvijas Ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāju Sintiju Broku un tiešraidē no Izraēlas – Tuvo Austrumu politikas un kultūras pētnieku, Daugavpils Universitātes docentu Frederiku Ozolu.