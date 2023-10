Joprojām turpina atklāties jauni fakti par zvērībām, ko oktobra sākumā Izraēlā pastrādāja "Hamās" teroristi. Tikmēr Izraēlas armija izvērš arvien asākus triecienus pa grupējuma kontrolēto Gazas joslu. Daudz neatbildētu jautājumu arī turpina izskanēt par to, kā teroristiem izdevās tik nesagatavotu pārsteigt vienu no spēcīgākajām valsts drošības sistēmām pasaulē? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runāja ar uzņēmēju, kuras dzīve saistīta gan ar Izraēlu, gan Latviju Diānu Peršteinu-Lapkis. Intervija ierakstīta otrdien 17. oktobrī.

