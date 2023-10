Pēdējo mēnešu laikā Latvijā un pasaulē var novērot Krievijas ietekmes palielināšanos, piemēram, Slovākijā parlamentā vēlēšanās uzvarēja prokremliskais kandidāts Roberts Fico, starptautiskās sporta organizācijas arvien biežāk pielaiž Krievijas sportistus pie sacensībām, bet ASV Kongress negribīgāk piešķir naudu Ukrainas atbalstam. Kā šāda notikumu attīstība ietekmē Latviju un vai mūsu pašreizējais kurss ir pareizs? Par šiem un citiem jautājumiem žurnāliste Olga Dragiļeva iztaujāja ekspertus un politikas veidotājus.

