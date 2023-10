Kamēr ārsti Latvijā jau vairākus gadus ceļ trauksmi, ka bērnu un jauniešu zināšanas par savu ķermeni un seksualitāti ir vājas un nepietiekamas, mudinot atjaunot Veselības mācību kā atsevišķu mācību priekšmetu, mēģinājumi izglītot bērnus par atsevišķiem aspektiem šajos jautājumos pēdējā laikā raisījušas plašas diskusijas vecāku vidū. Vai bērnu izglītība par seksuālajiem un reproduktīvajiem jautājumiem ir adekvāta? Par to diskutēja "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" piektdien, 27. oktobrī.

