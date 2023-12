Par būtiskiem un ilgstošiem pārkāpumiem, vadot domes darbu, novembra sākumā no amata atstādināts Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"). Galvenie pārmetumi saistīti ar haosu pašvaldības finansēs, kas novedis pie lūgumiem aizdot naudu un sākt finanšu stabilizācijas procesu, savukārt Bartaševiča ieskatā lēmums atstādināt viņu no amata ir politiski motivēts. Kā tālāk rīkosies Bartaševičs, kurš politikā rosās jau 30 gadus, un kāds ir viņa skaidrojums par caurumiem Rēzeknes budžetā – par to piektdien, 1. decembrī "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" politiķi iztaujāja žurnāliste Olga Dragiļeva.