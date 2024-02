Pēdējo desmit gadu laikā pasaule un tajā skaitā arī darba tirgus un uzņēmējdarbības vide attīstās neiedomājamā ātrumā. Īpaši to izjutām 2020. gadā, kad pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija. Daudziem tas bija liels pārbaudījums un izaicinājums, arī "airBaltic". Laikā, kad tika ierobežota vai pilnībā apturēta uzņēmuma darbība, bija daudz nezināmā ne tikai uzņēmumam, bet arī tā darbiniekiem. Lai pielāgotos izmaiņām un nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu pastāvēšanu, "airBaltic" vadība saprata, ka ir ļoti būtiski ieguldīt savos darbiniekos, to prasmju uzturēšanā un attīstībā. Strādājot pie ilgtspējīga biznesa plāna, viena no lietām, kas tika ieviesta, bija darbinieku iekšējā apmācību un attīstības programma ALFA ("airBaltic" Leaders For Future).