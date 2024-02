Pēdējie pieci gadi mainījuši organizāciju izpratni par darba režīmu un formu. Šis laiks bijis izaicinājumu pilns, taču izaicinājumi bieži rada nepieciešamos apstākļus sen gaidītām pārmaiņām. Viena no jomām, kuru mūsu pieredzē īpaši transformēja pandēmija, ir pieeja iekšējai komunikācijai. Laikā, kad kolēģi sastrādājās digitāli no visas Latvijas, par vienu no prioritātēm mūsu darbinieku pieredzes uzlabošanā izvirzījām komunikācijas procesa pilnveidošanu. Un arī šodien, kad hibrīddarba režīmā liela daļa no mums jau atgriezušies birojā, mēs "Atea Global Services" lielu uzmanību pievēršam pārdomātas iekšējās komunikācijas plūsmas nodrošināšanai. Vēlamies, lai kolēģi justos pilnvērtīgi iesaistīti un veidotu piederības sajūtu ar mūsu kultūru un uzņēmumu, lai kur arī paši fiziski atrastos.