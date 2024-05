Stepaņenko iepriekš bijusi 12. un 13. Saeimas deputāte - ievēlēta no "Saskaņas" saraksta, pārstāvot tās tā laika sadarbības partneri "Gods kalpot Rīgai". Vēlāk viņa vairākkārt mainījusi partijas - kopā ar Aldi Gobzemu bijusi viena no partijas "Likums un kārtība" dibinātājām. 2021. gadā viņa piedalījusies arī "Latvija pirmajā vietā" dibināšanā, bet no tās tika izslēgta - partija argumentēja, ka Stepaņenko neesot pievienojusies nosodījumam par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Līdzīgs ceļš caur šiem politiskajiem spēkiem uz "Suverēno varu" bijis Švecovai, kura 13. Saeimā iekļuva no "Saskaņas" saraksta. Flaumanis iepriekš pašvaldību vēlēšanās kandidējis no "Vienoti Latvijai" saraksta, bet 14. Saeimā mēģināja iekļūt no "Kristīgi progresīvās partijas" saraksta.