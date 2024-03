Sanhuanas de Gaztelugatkses (San Juan de Gaztelugatxe) sala izskatās kā kadrs no filmas, tāpēc ne velti ''HBO'' to izvēlējās kā vienu no vietām, kuru iemūžināt kulta seriālā ''Troņu spēles'' (''Game of Thrones''), stāstīts vietnē ''euskoguide.com'' . Neraugoties uz to, vai tu esi vai neesi šī pasaulslavenā seriāla fans, Sanhuanas de Gaztelugatkses sala pavisam noteikti liks tavai elpai aizrauties.