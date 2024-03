Somijas uzņēmums "Ferrometal Oy" pazīstams kā viens no vadošajiem stiprinājumu piegādātājiem Baltijas jūras reģionā. Ar 41 miljonu eiro apgrozījumu 2023. gadā tas ir arī viens no lielākajiem stiprinājumu nozares uzņēmumiem. Tomēr "Ferrometal" neaprobežojas tikai ar stiprinājumu piegādi un uzņēmies uzlabot savu klientu produktivitāti, piedāvājot nozarē vadošos risinājumus, lai racionalizētu pasūtījumu piegādes ķēdi.

Nost ar nelietderīgiem soļiem – automatizēts risinājums, kas novērš kļūdas

Tradicionāli rūpniecībā un būvniecībā pasūtījumus apkopo, izmantojot rakstāmo un papīru vai svītrkodu lasītājus. Līdztekus šīm sistēmām parādījušās jaunas tehnoloģijas, lai automatizētu mazo preču pasūtīšanas un piegādes ķēdi. Jaunie IoT (Internet of Things) risinājumi ne tikai automatizē procesus, bet arī novērš kļūdas, gaidīšanu, nepareizu partijas apjomu un citus nelietderīgus soļus.

EDI jeb elektroniskā datu apmaiņa ir svarīga “Ferrometal” attīstības darba daļa, un tā bija viena no pirmajām, kuru ieviesa uzņēmumā. Tagad līdz pat 70 % no pasūtījumiem tiek saņemti automātiski, paātrinot un automatizējot pasūtījumu piegādes ķēdi starp klientu un “Ferrometal”. Strauji pieaugot pasūtījumu apjomam, aizvien vairāk laika tika tērēts manuālai pasūtījumu apstrādei. Pateicoties sistemātiskai un ilglaicīgai “Ferrometal” sistēmas izstrādei, 2020. gadā uzņēmums ieviesa pilnībā automatizētu, uz IoT balstītu ienākošās un iekšējās loģistikas pakalpojumu risinājumu “CleverSystem ”.

Lai neveidojas krājumi – "CleverSystem" uzlabo efektivitāti

Uz IoT balstītā "CleverSystem", kas klientiem pirmoreiz piedāvāta 2020. gadā, nodrošina automatizētu pasūtīšanu tieši no lietošanas vietas vai "Kanban" plauktiem. Maršrutētājs, kas savienots ar mobilo tīklu, ģenerē automātiskus pasūtījumus, pamatojoties uz impulsiem no optiskajiem sensoriem, kas atrodas atklāta tipa uzglabāšanas kastēs vai plauktos. Sistēma pilnībā darbojas uz pieprasījuma principa, tādējādi novēršot krājumu pārpalikumu veidošanos. Sistēmu var vadīt, izmantojot divvirzienu pārlūkprogrammas IoT saskarni no mobilā tālruņa, planšetdatora vai personālā datora. Tie ļauj skatīt informāciju par produktiem pa vienībām un veikt nepieciešamās izmaiņas, piemēram, attiecībā uz piegādes partiju skaitu un pasūtījuma punktiem.