Attiecībās ir svarīgi ne tikai runāt par to, ko gatavosim vakariņās, bet arī ļauties atklātām sarunām par intīmo dzīvi. Orālais sekss ir daļa no tās, taču daudzi joprojām kautrējas ar savu partneri šo tematu apspriest, un tas veicinājis dažādu mītu izplatīšanos. Noskaidrosim, kā pareizi komunicēt un kas jāņem vērā, lai orālās rotaļas būtu patīkamas un drošas abiem.

"Protams, katram cilvēkam tas ir individuāli, bet par jebkuru seksuālo darbību būtu jāspēj komunicēt ar savu partneri. Ja nespējam sarunāties un būt atklāti viens pret otru, ir vērts apdomāt šīs situācijas iemeslus un veidus, kā to risināt. Ja saruna nav iespējama, var nākties sev uzdot jautājumu: vai šis vispār ir mans īstais cilvēks, ar kuru vēlos būt kopā? Arī sarunai par seksu ir jābūt tādai, kas veicina kopēju virzību un pilnveidošanos, jo neviens nevar uzminēt, ko otrs grib. Un mūsu atbildība ir ne tikai pastāstīt par savām vēlmēm, bet arī runāt par to, ko mēs nevēlamies," stāsta " SexyStyle " veikalu vadītāja, sertificēta dūla un psiholoģijas studente Eva Gulbe.

"Ir cilvēki, kam ļoti patīk sniegt orālo seksu. Ir arī tādi, kam nepatīk, bet to dara, jo viņiem patīk iepriecināt partneri. Ja tas tiek darīts labprātīgi, viss ir kārtībā – tas ir apsveicami, ja intīmajās attiecībās domājam ne tikai par savu, bet arī partnera labsajūtu. Savukārt, ja mums kaut kas ne visai patīk, vēlams par to signalizēt, taču drīzāk piedāvāt pamēģināt kaut ko citu, nevis vienkārši paziņot, ka ir slikti," stāsta "SexyStyle" pārstāve.

Higiēna un drošība

Viens no izplatītākajiem stereotipiem – orālais sekss ir drošs. Jā, no tā nav iespējams palikt stāvoklī, tomēr arī orālā seksa laikā var inficēties ar seksuāli transmisīvajām slimībām (STS). Ja neesam absolūti pārliecināti, ka partnera intīmā veselība ir nevainojama, jālieto izsargāšanās līdzekļi. Neatkarīgi no tā, cik labi otru pazīstam un cik ilgas ir attiecības, pārliecību par veselības stāvokli var gūt, vienīgi regulāri veicot analīžu kompleksu seksuāli transmisīvo infekciju noteikšanai. Tas ir svarīgi, jo reizēm arī cilvēks pats var nezināt, vai pārnēsā kādu infekciju. "Tas, cik labi es pazīstu otru cilvēku, neko nepasaka par viņa veselības stāvokli," komentē Eva.