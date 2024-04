Pagaidām nav ieteicams staigāt pa slapju zālienu, jāgaida, kad tas izžūs. Tad to viegli jākopj un jānogrābj ar vēdekļveida grābekli. Tas ir nepieciešams, jo zāliens nemitīgi sabiezē, un pēc kāda laika tas kļūst tik blīvs, ka sakņu mudžeklis kļūst kā filcs. To vajag izgrābt.

