Ja sapņojat normalizēt ķermeņa svaru, bet nevarat to izdarīt, tad šis raksts ir paredzēts jums. VCA poliklīnikas Elite uztura speciāliste Anna Piskurjova stāsta par tievēšanas metodēm un uztura nepilnībām:

– Lai zaudētu svaru, nekaitējot veselībai, un vēlāk saglabātu formu, nepieciešami tikai trīs faktori – spēcīga motivācija, personiskā neatlaidība un kompetents uztura speciālists.

Kādreiz mūsu ķermeņa spēja taupīt enerģiju bija izdzīvošanas stratēģija, taču mūsdienās tā daudziem veicina aptaukošanos. Kā uztura speciāliste es strādāju ar dažādām auditorijām – no grūtniecēm līdz cilvēkiem brieduma gados. Daudzas veselības problēmas (ne tikai liekais svars vien) sakņojas mūsu ēšanas paradumos. Piemēram, nesabalansēts uzturs grūtniecības laikā un nekontrolēta saldumu lietošana lielā daudzumā var izraisīt to, ka jau pirms dzemdībām topoša bērniņa svars pārsniedz normu, kas savukārt palielina komplikāciju risku dzemdību laikā un var ietekmēt bērna vielmaiņu nākotnē.

Foto: Publicitātes foto

Ir nopietna kļūda mudināt grūtnieci ēst par diviem, kā to varēja dzirdēt agrāk. Zinātniski pierādīts – tā ir nepareiza pieeja. Pirmajā grūtniecības trimestrī parastajam sievietes uzturam papildus ir nepieciešamas vien 100 kalorijas. Pēdējā trimestrī – tikai 300 papildu kalorijas. Šo enerģijas daudzumu nodrošina neliels pārtikas daudzums, bet grūtnieces bieži vien pārvērtē savu vajadzību pēc papildu enerģijas. No pārmērīgas bulciņu, saldējuma, saldu ogu, mandarīnu un saldumu uzņemšanas, topošajām māmiņām īpaši jāuzmanās pēdējā grūtniecības mēnesī, kad visi mazuļa orgāni un sistēmas jau ir izveidojušies un viņš augšanai un attīstībai vairs netērē daudz enerģijas. Glikozes pārpalikums, kas ar pārtiku nonāk mātes organismā, viegli tiek cauri placentai. Augļa aizkuņģa dziedzeris uz to reaģē un sāk ražot vairāk insulīna, kas šajā attīstības stadijā ir nepieņemami un nākotnē bērnam var radīt dažādas veselības problēmas, tostarp aptaukošanos un 2. tipa cukura diabētu.

Manuprāt, pareizam uzturam nevajadzētu beigties līdz ar grūtniecību, jo tai seko sievietei un mazulim svarīgs periods – zīdīšana. Pēcdzemdību periods pats par sevi ir laiks, kad sievietes ķermenī notiek būtiskas izmaiņas un rodas papildu stress, arī mazuļa kopšana prasa daudz enerģijas. Tādējādi sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs zīdīšanas laikā ir viens no svarīgiem sievietes labsajūtas aspektiem.

Konsultēju arī par piebarošanas uzsākšanu un tad, ja jaunajiem vecākiem ir jautājumi par iespējamām alerģiskām reakcijām uz jauniem pārtikas produktiem bērna uzturā. Piemēram, ja zīdainim ir diagnosticēta alerģija pret govs piena olbaltumvielām, es mātei, kas baro bērniņu ar krūti, palīdzu izveidot pilnvērtīgu uzturu uz periodu, kad ir īslaicīgi jāatturas no govs piena produktiem.

Foto: Publicitātes foto

Uztura speciālists ir profesionālis, kurš izprot visus mehānismus, kā uzturs ietekmē ikvienu konkrētu pacientu, viņš palīdz normalizēt svaru gan praktiski veseliem cilvēkiem, gan sastāda individuālu uztura plānu pacientiem ar hroniskām slimībām. Visas svara korekcijas metodes ir balstītas uz zinātni, tā ir kompleksa pieeja, kas aptver uzturu, režīmu, fiziskās aktivitātes, ieteikumus minerālvielu un vitamīnu piedevu lietošanai. Gadījumos, kad aptaukošanās rada neatgriezenisku kaitējumu pacienta veselībai, var būt nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās – bariatriskā ķirurģija. Pasaulē nav divu identisku cilvēku, tāpēc internetā atrodamās tievēšanas metodes (ar griķiem, kefīru un vārītu vistu), kam nav zinātniska pamatojuma, veselībai visbiežāk kaitē un, izmantotas ilgtermiņā, tikai veicina liekā svara pieaugumu.

Pie mums nāk dažāda vecuma cilvēki, jauni un pensionāri – tādi, kam jātiek vaļā no 50 kilogramiem, un tādi, kam jāatbrīvojas tikai no desmitās daļas no šī daudzuma... Cilvēkiem ar lieko svaru bieži mēdz būt problēmas ar balsta un kustību aparātu vai arī vajag atlabt pēc operācijas, insulta vai traumas, tāpat viņi var būt ierobežoti kustībās veselības stāvokļa dēļ. Jāpiebilst, ka liekais svars var radīt tādu komplikāciju kā slikts miegs un tā izraisītās sekas – paaugstinātu nogurumu, psihoemocionālā stāvokļa pasliktināšanos. Ar mūsu komandas centieniem mēs palīdzam normalizēt ķermeņa svaru un uzlabot veselību lielākajai daļai pacientu.

Uztura speciālists risina dažādas problēmas – piemēram, man bija paciente ar nieru slimību un lielu svaru: izdevās koriģēt diētu tā, ka svars samazinājās par vairākiem desmitiem kilogramu un, galvenais, gandrīz pilnībā atbrīvojāmies no pārlieku liela sāls daudzuma ikdienas uzturā, kas uzreiz uzlaboja sievietes stāvokli.

Protams, mums ir savi noslēpumi, pareizāk sakot, svara regulēšanas zinātnes smalkumu izpratne. Pirmajā vizītē teicams palīgs ir īpaši svari bioimpedances analīzei, kas ļauj noteikt ķermeņa sastāvu: cik daudz organismā ir tauku, muskuļu masas un šķidruma. Tāpat svarīgi ir pareizi apkopot anamnēzi – atrast lieko kilogramu cēloņus: ģenētiskos, endokrīnos, psiholoģiskos utt. Visi šie dati palīdz prasmīgi apkopot ieteikumus, kas turpmāk līdz nākamajai vizītei pie speciālista ir patstāvīgi jādara ar uztura devām un kāds ēšanas režīms ir jāievēro.

Kā zināms, jebkuras izmaiņas ir svarīgi ieviest pakāpeniski, pielāgot tās konkrētam cilvēkam ar viņa dienas kārtību, paradumiem, darba grafiku un veselības stāvokli. Protams, uzsākot tievēšanu, cilvēks reizēm saskaras ar grūtībām, un mūsu uzdevums ir palīdzēt viņam jebkurā problemātiskā situācijā. Ikvienam pacientam var atrast pieeju un kopā ar viņu tuvoties uzvarai pār liekajiem kilogramiem. Vienmēr šīm izmaiņām nav jānorit ātri, ietverot stingrus ierobežojumus.

Atkārtošu vēlreiz: ikviens pacients ir atsevišķa pasaule, tāpēc nav viena pareizā ceļa, kā zaudēt lieko svaru. Dažkārt «problēmzonas» var noteikt tikai pēc vairākām vizītēm, kad kopā ar pacientu analizējam uztura dienasgrāmatu un saskaitām kaloriju daudzumu, piemēram, šķietami nekaitīgos žāvētos augļos, ar kuriem bieži tiek aizstāti saldumi. Pietiek iemācīt pacientam kontrolēt vienā reizē apēsto rozīņu skaitu vai pārcelt ēšanas laiku no vakara uz dienas pirmo pusi, un svars sāk kristies. Pārdomāts un sabalansēts uzturs ir ilgtermiņa stratēģija, kuras mērķis ir novērst hroniskas slimības un uzlabot dzīves kvalitāti.

Kādas ir biežākās uztura kļūdas to Latvijas iedzīvotāju vidū, kuri cieš no liekā svara? Daudzi cilvēki, kas cīnās ar liekajiem kilogramiem, praktiski izslēdz no uztura ogļhidrātus – kartupeļus, makaronus, rīsus, bet vienlaikus neizslēdz arī saldumus, tostarp visu iecienītās šokolādes konfektes vai biezpiena sieriņus. Diemžēl visai reti viesi uz šķīvja ir dārzeņi, pākšaugi un zivis. Mēs bieži sastopamies ar to, ka uzturā ir daudz sāls, zemas kvalitātes tauki un dominē ātri pagatavojami produkti.

Ceļš uz svara normalizēšanu var sākties ar jebkuru, pat visaugstāko vai zemāko lielumu. Ja ievēro speciālista ieteikumus, labo deficītus, ievēro režīmu, pievieno sev atbilstošu fizisko slodzi, ir uzmanīgs un saudzīgs pret sevi, rezultāti neliks ilgi gaidīt.

Un vēl viens padoms – vismaz ar kalkulatoru pārbaudiet, vai jums nav liekā svara! Daudzi cilvēki ir pārsteigti, uzzinot, ka viņu svars krietni pārsniedz normu. Ja tas tā ir, padomājiet par savu veselību, sāciet nodarboties ar svara korekciju – tas jums pagarinās dzīvi un jaunību visos veidos. Un mēs, uztura speciālisti, šajā jautājumā vienmēr esam gatavi jums palīdzēt.

