"Xiaomi 14 Ultra" ir ne tikai šā ražotāja vislabākais telefons. Tas ir arī viens no telefonu tirgus līderiem. Ja runājam par attēlu uzņemšanu, "Xiaomi 14 Ultra" var droši lepoties, ka tam ir, iespējams, tirgū labākais telefona kameru tehniskais aprīkojums. Lieli sensori, "Leica" optika, fantastiskas krāsas – fotogrāfijas ir dabiskākas ar dziļām ēnām, bez pamanāmiem izkropļojumiem, ainās, kurās ir liels kontrasts, labāk attēlotas piesātinātas krāsas.

Galvenajai kamerai ir mehāniska diafragma – to var redzēt, apskatot šo objektīvu. Optiskā pietuvināšana nodrošina, ka fotogrāfijas saglabājas spilgtas un detalizētas, arī tad, ja fotografējamais objekts tiek pietuvināts 30 reižu. Pietuvinot vairāk reižu, var rasties iebildumi attiecībā uz fotogrāfiju kvalitāti, taču, ja apgaismojums ir labs, pietuvinot arī 60 reizes, var iegūt spilgtu un detalizētu attēlu. Fotografēju istabā (respektīvi, apgaismojums bija samērā vājš) dažādus objektus: sākumā pietuvināju 10, pēc tam 25 reizes. Pēc tam rūpīgi izpētīju ikvienu fotogrāfiju – pārsteidzoši detalizētas un spilgtas. Domāju, ka šie objektīvi kļūs par ikviena, kurš iegādāsies telefonu "Xiaomi 14 Ultra", favorītiem. Kad redzēju, kādas ir to piedāvātās iespējas, paliku pavērtu muti, savukārt uz galda noliktā spoguļkamera apraudājās, tikai padomājot vien par to, kādus pārsteigumus var gaidīt nākotnē.